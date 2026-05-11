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Así cambia Google las noticias: manipula titulares con IA y mostrará a usuarios anónimos como 'expertos'

Así cambia Google las noticias: manipula titulares con IA y mostrará a usuarios anónimos como 'expertos'

Google está probando reescribir con inteligencia artificial los titulares de noticias que aparecen en su buscador y en Google Discover, alterando el sentido de informaciones mientras su nuevo diseño de búsqueda prioriza respuestas generadas por IA que integran comentarios de usuarios anónimos. La transformación del buscador de Google en una interfaz cada vez más filtrada por la inteligencia artificial está alterando bruscamente el ecosistema mediático sin apenas consecuencias.

| etiquetas: google , manipula , noticias , titulares , ia
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5 comentarios
10 2 0 K 113 tecnología
#1 Grahml *
Me da que este es el futuro que nos separará de lo que es real y lo que no, si seguimos haciendo el gilipollas con la tontería de la IA  media
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Connect #2 Connect
Si es anónimo nunca puede ser experto :palm:
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taSanás #3 taSanás
Justo como Menéame xD
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Pertinax #5 Pertinax
#3 Como @_Harkon concretamente.
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#4 z1018
Por aquí hay alguno que hace lo mismo, exhibiendo su titulación de Instagram y su máster de TikTok.
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menéame