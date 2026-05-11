Así cambia Google las noticias: manipula titulares con IA y mostrará a usuarios anónimos como 'expertos'

Google está probando reescribir con inteligencia artificial los titulares de noticias que aparecen en su buscador y en Google Discover, alterando el sentido de informaciones mientras su nuevo diseño de búsqueda prioriza respuestas generadas por IA que integran comentarios de usuarios anónimos. La transformación del buscador de Google en una interfaz cada vez más filtrada por la inteligencia artificial está alterando bruscamente el ecosistema mediático sin apenas consecuencias.