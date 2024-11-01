edición general
14 meneos
21 clics
Ashraf Omar, más de un año entre rejas acusado de terrorismo por sus viñetas

Ashraf Omar, más de un año entre rejas acusado de terrorismo por sus viñetas  

Ashraf Omar sigue encarcelado. Lleva más de un año en prisión preventiva acusado de distintos delitos. El 21 de julio de 2024, el dibujante y traductor egipcio Ashraf Omar fue sacado violentamente de su domicilio en El Cairo por unos hombres vestidos de paisano que le vendaron los ojos, lo golpearon y registraron su vivienda. Durante unas horas se desconocía su paradero. Poco más tarde se supo que había sido detenido por "difundir noticias falsas", "hacer un uso indebido de las redes sociales" y "pertenencia a organización terrorista" e incluso

| etiquetas: prisión , viñetas , egipto
11 3 0 K 139 cultura
3 comentarios
11 3 0 K 139 cultura
#2 Pitchford
Mira cómo les va a los periodistas y sabrás mejor cómo está un país que con cualquier otra estadística. Bueno, a los periodistas y a los ecologistas.
0 K 17
berkut #1 berkut
Meneo, aunque no conozco la su obra.

A ver si encuentro algo.
0 K 10
mecha #3 mecha
#1 entré en la noticia buscando los dibujos que le han llevado a la cárcel, no hay nada, ni un enlace a los mismos.
El envío tiene el icono de la cámara, aunque no hay fotos.
0 K 8

menéame