El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia y un desastre

El asesinato de Charlie Kirk amenaza con envalentonar a la extrema derecha y proporcionar a Donald Trump un pretexto para aplastar la disidencia. La escalada de violencia política corroe las normas democráticas y supone una amenaza para la izquierda.
Yo prefiero la navaja de ockhan, hay mucho pirado en USA que se cree el salvador de unos y otros.
Si a la ultra derecha le matan gente (y aún no se sabe si ha sido alguien más de ultra derecha que ellos, que es lo que suele pasar), hay que agachar la cabeza y callarse, porque tienen el poder del ejército y pueden causar aún más daños.
Tonterías de quienes defienden a locos.