El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia y un desastre

El asesinato de Charlie Kirk amenaza con envalentonar a la extrema derecha y proporcionar a Donald Trump un pretexto para aplastar la disidencia. La escalada de violencia política corroe las normas democráticas y supone una amenaza para la izquierda.

Comentarios destacados:      
makinavaja #1 makinavaja
Tampoco descartemos un asesinato de falsa bandera...
#2 sald64059
#1 no solo no descartarlo, si no actuar con el convencimiento de así es.
#19 llegaelinvierno
#2 Por supuesto, lo primero la ideología, luego ya, la realidad, sea cual sea.

Yo prefiero la navaja de ockhan, hay mucho pirado en USA que se cree el salvador de unos y otros.
Noeschachi #5 Noeschachi
#1 A lo mejor el algoritmo me lleva por rincones oscuros, pero la teoría de falsa bandera parece MUY popular entre las cuentas del Alt Right americana. Compilaciones sobre Kirk hablando sobre Epstein, AIPAC o Gaza durante las últimas semanas, el supuesto jet privado que despega a los 20 minutos de un aeropuerto cercano y apaga el transpondedor, el twit de Netanyahu con las condolencias antes de que se confirmara la (obvia) muerte, el twit del "periodista" de Infowars diciendo hace un…   » ver todo el comentario
Gadfly #9 Gadfly
#1 gorrito de papel de plata
Mangione #12 Mangione
#1 Les es más útil como mártir que vivo. Pero no dejemos que distraigan la atención...  media
Andreham #3 Andreham
Me encanta: si la ultra derecha mata a gente, hay que poner la otra mejilla y callarse, porque tienen el poder del ejército y pueden causar aún más daños.

Si a la ultra derecha le matan gente (y aún no se sabe si ha sido alguien más de ultra derecha que ellos, que es lo que suele pasar), hay que agachar la cabeza y callarse, porque tienen el poder del ejército y pueden causar aún más daños.
Dene #15 Dene
#3 la banca siempre gana!
Sinfonico #4 Sinfonico *
La tragedia y el desastre es una población que vota a locos como Trump...
Donal_Trom #7 Donal_Trom
#4 Precisamente los que no votan a Trump son los que han propiciado el clima en el este tipo de salvajadas pueden ser justificadas.
Sinfonico #13 Sinfonico *
#7 Para salvajadas los argumentitos que usas. El FBI aún no sabe quien ha sido, pero tú, en tu inmensa ignorancia ya sabes a quién votaba...
Tonterías de quienes defienden a locos.
Gadfly #10 Gadfly
#4 la tragedia es que no exista oposición y no haya otra opción que votar al payaso naranja
Sinfonico #14 Sinfonico
#10 Yo juraría que había otra opción en las elecciones...llámame loco
Gadfly #16 Gadfly
#14 no si ya...
#6 Leon_Bocanegra *
Esto salió anoche por aquí, pero creo que estaba en inglés. El titular es el mismo, seguro.
mund4y4 #17 mund4y4
Hay más noticias sobre este fulano que cuando dispararon a Trump.
OCLuis #8 OCLuis
¿Dónde está el partido demócrata? ¿Tan acojonados están que ni se les escucha protestar?
Gadfly #11 Gadfly
#8 ni está ni se les espera
#18 ZamoraBigote
Que lleve la misma paz que aquí deja. Y habrá que luchar contra el fascismo sin miedo. Toca hacerlo cíclicamente. Menos miedo y más alegría.
