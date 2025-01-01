El arzobispo de Oviedo entra en la polémica de Jumilla y exige reciprocidad a los "moritos" que "asesinan" cristianos "dentro de sus territorios"

Jesús Sanz, representante del sector ultraconservador de la Iglesia española, se pregunta "dónde está la reciprocidad" y ataca a la propia Conferencia Episcopal: "¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?"
| etiquetas: religión , islamofobia , csanz , arzobispo
Igual no es tan buen cristiano como predica ser
España es un país católico, como bien les gusta decir, y como tal, las quejas, críticas, mofas, protestas y peticiones se hacen hacia la Iglesia Católica, no hacia el islam. A ver si se van enterando.
Si entras un domingo a misa de 11 en mi barrio, hay 10 dentro y suman más de 750' años de historia entre todos.
Sabes por dónde voy, ¿no?
Izquierda animalista, feminista y atea que pide espacios públicos libres de religión poniendo el grito en el cielo porque han prohibido que cientos de personas le metan un cuchillo en el cuello a decenas de corderos en un polideportivo dentro de un acto religiosos donde no pueden entrar mujeres.
Todo correcto.