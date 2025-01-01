edición general
El arzobispo de Oviedo entra en la polémica de Jumilla y exige reciprocidad a los "moritos" que "asesinan" cristianos "dentro de sus territorios"

Jesús Sanz, representante del sector ultraconservador de la Iglesia española, se pregunta "dónde está la reciprocidad" y ataca a la propia Conferencia Episcopal: "¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?"

makinavaja #2 makinavaja
Los que asesinan cristianos, musulmanes, y todo lo que pillan, son sus amiguitos de Israel....:-D
10 K 115
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#2 mira, contra los asesinatos de cristianos , destrucción de templos en Gaza y el acoso y violencia que sufren en Jerusalén por parte de israelís no dice nada.

Igual no es tan buen cristiano como predica ser
1 K 32
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Es un alto representante de la religión del amor. Pagado con nuestro dinero.
4 K 50
Pertinax #3 Pertinax *
¿En qué país magrebí se asesinan cristianos, tontopollas? Menudo cacao mental tiene el arzobispo.
2 K 31
Catacroc #6 Catacroc
En serio ha dicho "moritos" ? Un arzobispo del que se espera que tenga más educación que cualquier cuñado de barra de bar. Seguro que copio en el examen de arzobispo.
2 K 31
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#6 Es el siglo de los mediocres.
0 K 13
#7 casius
Este personaje lloró cuando murió W. Houston,( la cantante)y vetó un cartel de carnaval en Huesca .Es un fascista de libro, que no trabajó en su vida y homenajea a sus compañeros que matan a personas en las cunetas. Aleluya, pues.
2 K 28
Mark_ #5 Mark_
Es que esos "moritos", en España, no tiene relevancia alguna. En España no existen ministros sunnies que hacen leyes acordes a la Sunna. En España no se imparte el islam en las escuelas públicas. En España no hay madrassas coránicas. No hay hospitales bajo el auspicio de Allah.

España es un país católico, como bien les gusta decir, y como tal, las quejas, críticas, mofas, protestas y peticiones se hacen hacia la Iglesia Católica, no hacia el islam. A ver si se van enterando.
2 K 26
#10 sorecer
#5 era, era... Que ahora nos queda de católicos las procesiones y palitos.

Si entras un domingo a misa de 11 en mi barrio, hay 10 dentro y suman más de 750' años de historia entre todos.
0 K 10
Mark_ #14 Mark_
#10 y en el mío hay dos señoras con más años que un bosque, pero en Semana Santa se llena la calle de fervor.

Sabes por dónde voy, ¿no?
0 K 12
Romfitay #4 Romfitay
Qué mala suerte que nos haya tocado tener en Asturias a este bobo!
1 K 15
gale #11 gale
Arzobispo de Oviedo, en nombre de Jesucristo: "Yo soy bueno contigo aquí, si tú eres bueno conmigo allí". Palabra de Dios.
0 K 10
#15 Sariel
#11 Eres un blasfemo, que lo sepas y vas a ir al infierno :-P
0 K 9
#8 casius
Este personaje lloró cuando murió W. Houston,( la cantante)y vetó un cartel de carnaval en Huesca .Es un fascista de libro, que no trabajó en su vida y homenajea a sus compañeros que matan a personas en las cunetas. Aleluya, pues.
0 K 9
Sandilo #13 Sandilo *
A ese nuevo movimiento de izquierda pro-islam se le complica el verano..

Izquierda animalista, feminista y atea que pide espacios públicos libres de religión poniendo el grito en el cielo porque han prohibido que cientos de personas le metan un cuchillo en el cuello a decenas de corderos en un polideportivo dentro de un acto religiosos donde no pueden entrar mujeres.

Todo correcto.
0 K 5

