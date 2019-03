Artur Mas analiza la situación de Cataluña: "Puigdemont tiene que asumir las consecuencias de sus actos"

"El diálogo que pide Puigdemont y que pedimos todos es para resolver la situación que hay en el PdeCAT", afirma Mas durante una entrevista en 'Liarla Pardo'. Aunque defiende a su compañero de partido, no puede evitar reconocer que no ha hecho las cosas bien. "Le di mi leal opinión (...) No se siguió y a partir de ahí la política es eso", asegura el mismo, reconociendo que durante su presidencia "también escuché a mucha gente y no siempre hice caso de lo que me decían".