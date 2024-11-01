ARTEMIS II: Una obra maestra visual. Montaje cinematográfico en 8K  

Las imágenes de la misión Artemis II de la NASA me han cautivado por completo. ¡La NASA y la ESA merecen el premio a la mejor fotografía en los Óscar!

Dejé todo para crear un homenaje a la misión, recopilando las mejores imágenes y fotografías de la misión en alta resolución, acompañadas de una banda sonora original de 8 minutos.