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ARTEMIS II: Una obra maestra visual. Montaje cinematográfico en 8K

ARTEMIS II: Una obra maestra visual. Montaje cinematográfico en 8K  

Las imágenes de la misión Artemis II de la NASA me han cautivado por completo. ¡La NASA y la ESA merecen el premio a la mejor fotografía en los Óscar!
Dejé todo para crear un homenaje a la misión, recopilando las mejores imágenes y fotografías de la misión en alta resolución, acompañadas de una banda sonora original de 8 minutos.

| etiquetas: artemis ll , luna , nasa
8 2 0 K 33 ciencia
4 comentarios
8 2 0 K 33 ciencia
skaworld #1 skaworld *
#0
¿Se puede hacer algo con... no se... mas subiduqui? ¿Mas engorilamiento? ¿Mas rockandroll?

Dentro Lynyrd

www.youtube.com/watch?v=K5VuFwx6j40
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MellamoMulo #3 MellamoMulo
#1 Buff tremendo temazo el Free Bird
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#2 Garminger2.0
Si Stanley Kubrick aun viviera, habrían aterrizado y caminado sobre la luna :troll:
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tricionide #4 tricionide
muy bonita la peli, pero todavia nadie nos ha explicado para que sirvio el viaje, parece mas un viaje de turista que otra cosa
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menéame