ARTEMIS II: Una obra maestra visual. Montaje cinematográfico en 8K  

Las imágenes de la misión Artemis II de la NASA me han cautivado por completo. ¡La NASA y la ESA merecen el premio a la mejor fotografía en los Óscar!
Dejé todo para crear un homenaje a la misión, recopilando las mejores imágenes y fotografías de la misión en alta resolución, acompañadas de una banda sonora original de 8 minutos.
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¿Se puede hacer algo con... no se... mas subiduqui? ¿Mas engorilamiento? ¿Mas rockandroll?
Dentro Lynyrd
www.youtube.com/watch?v=K5VuFwx6j40