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Artemis II: la gran misión lunar envuelta en exageraciones que no resisten un análisis serio

Artemis II: la gran misión lunar envuelta en exageraciones que no resisten un análisis serio

La ciencia real es importante, pero muchos titulares están contando otra cosa Artemis II: la gran misión lunar envuelta en exageraciones que no resisten un análisis serio.

| etiquetas: artemis , nasa , luna , esa , espacio , propaganda
6 1 0 K 83 ciencia
2 comentarios
6 1 0 K 83 ciencia
cocolisto #1 cocolisto *
La carga publicitaria y propagandista del cobete es un poquito vergonzosa. Buen articulo.
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Beltenebros #2 Beltenebros
#1
Muchas gracias.
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menéame