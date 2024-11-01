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Artemis II: la gran misión lunar envuelta en exageraciones que no resisten un análisis serio
La ciencia real es importante, pero muchos titulares están contando otra cosa Artemis II: la gran misión lunar envuelta en exageraciones que no resisten un análisis serio.
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#1
cocolisto
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La carga publicitaria y propagandista del cobete es un poquito vergonzosa. Buen articulo.
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#2
Beltenebros
#1
Muchas gracias.
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