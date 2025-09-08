Arranca la vuelta al cole con menos niños en Infantil

La vuelta al cole arranca este curso 2025-2026 con alrededor de 8 millones de alumnos, pero con menos matrículas en Infantil, donde la constante caída de la natalidad sigue haciendo mella y se deja notar ya en etapas posteriores.
| etiquetas: educación , conciliación , natalidad , infantil , colegios
Para el curso 2025/2026:
Días no lectivos totales incluyendo festivos sueltos:
Aproximadamente 115 días
Días no lectivos sólo por vacaciones largas (NO contando festivos sueltos: festivos nacionales, locales y autonomicos):
Aproximadamente 106 días
Si los padres tienen 21 días de vacaciones cada uno suman 42 (sin pasar vacaciones juntos), aún quedan 64 días por cubrir, y apañate.
Y suma todos los días que se ponen malos.
Algunos tendrán suerte y tendrán… » ver todo el comentario
Lo de juntarlos a los que quedan y eliminar profesores sería la opción neoliberal en la privada pero no sería lógico en la publica