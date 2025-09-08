edición general
5 meneos
9 clics
Arranca la vuelta al cole con menos niños en Infantil

Arranca la vuelta al cole con menos niños en Infantil

La vuelta al cole arranca este curso 2025-2026 con alrededor de 8 millones de alumnos, pero con menos matrículas en Infantil, donde la constante caída de la natalidad sigue haciendo mella y se deja notar ya en etapas posteriores.

| etiquetas: educación , conciliación , natalidad , infantil , colegios
5 0 0 K 52 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 52 actualidad
enak #1 enak *
Y aquí mi opinión personal...

Para el curso 2025/2026:

Días no lectivos totales incluyendo festivos sueltos:
Aproximadamente 115 días

Días no lectivos sólo por vacaciones largas (NO contando festivos sueltos: festivos nacionales, locales y autonomicos):
Aproximadamente 106 días

Si los padres tienen 21 días de vacaciones cada uno suman 42 (sin pasar vacaciones juntos), aún quedan 64 días por cubrir, y apañate.

Y suma todos los días que se ponen malos.

Algunos tendrán suerte y tendrán…   » ver todo el comentario
5 K 35
ER.C #2 ER.C
#1 brutal golpe de realidad con este comentario. Sin ayuda externa y sin teletrabajo (el que pueda) es muy complicado.
2 K 28
aupaatu #3 aupaatu
Mejorará la atención de los profesores hacia los alumnos al tener menos estudiantes en las aulas.
Lo de juntarlos a los que quedan y eliminar profesores sería la opción neoliberal en la privada pero no sería lógico en la publica
0 K 8
Paltus #4 Paltus
#3 Dejarán de renovar las plazas de jubilaciones y se mantendrá la ratio
1 K 19

menéame