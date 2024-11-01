La arqueología contemporánea y por qué importa [ENG]

Cuando uno piensa en la arqueología, probablemente le vengan a la mente imágenes de Stonehenge, del muro de Adriano, o de otros monumentos antiguos. Sin embargo, en las últimas dos décadas los arqueólogos se van interesando cada vez más en aplicar los mismos métodos y enfoques al pasado reciente. En contra de lo que la gente cree, la arqueología no trata del pasado, es un conjunto de técnicas para entender cómo la gente interactúa con las cosas y con su entorno, sea hace 10.000 años o 10 minutos.