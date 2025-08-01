Armadura del rey Enrique VIII con bragueta exagerada (ENG)  

Enrique VIII, siempre consciente de proyectar dominio y fuerza, mandó fabricar varias armaduras con braguetas muy pronunciadas. Estas armaduras eran tanto ceremoniales como funcionales, y a menudo se exhibían durante torneos o desfiles en lugar de estrictamente para la batalla. La armadura de Enrique, hecha en Greenwich, es tan grande y prominente que los historiadores suelen señalar que su función era menos práctica que política: proyectar su vigor, fertilidad y autoridad como rey.