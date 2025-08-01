edición general
Armadura del rey Enrique VIII con bragueta exagerada (ENG)

Enrique VIII, siempre consciente de proyectar dominio y fuerza, mandó fabricar varias armaduras con braguetas muy pronunciadas. Estas armaduras eran tanto ceremoniales como funcionales, y a menudo se exhibían durante torneos o desfiles en lugar de estrictamente para la batalla. La armadura de Enrique, hecha en Greenwich, es tan grande y prominente que los historiadores suelen señalar que su función era menos práctica que política: proyectar su vigor, fertilidad y autoridad como rey.

10 comentarios
strike5000 #4 strike5000
¿"Exagerada"? Mucha envidia es lo que hay... :clap:
2 K 36
mosfet #5 mosfet
#4 Exacto, yo tengo una igual, ¿ vosotros no ?, igual que esta, es tanto para usos ceremoniales, como funcional.
0 K 8
#6 Pitchford
Estaban en la fase en la que están ahora las mujeres con sus otros atributos..
0 K 19
OCLuis #9 OCLuis
En Air América Mel Gibson le dice a Robert Downey Jr. que siempre llevan en los aviones condones de elefante para que los encuentre el enemigo si los derriban. Le decía que eso les desmoralizaba.
0 K 13
pitercio #1 pitercio *
Ya, pero con una vez que hayas estado sufriendo topuesto con la armadura ajustada, intentas que no te vuelva a pasar.
0 K 12
Robus #10 Robus
A mi me contaron, en una visita a uno de los museos británicos con muchas armaduras “sobredimensionadas” que las enfermedades venereas eran comunes, y que necesitaban espacio para vendas y ungüentos.
0 K 12
kukusu #2 kukusu
También Trump quiere una así.
0 K 10
La_patata_española #8 La_patata_española
Molaría que hubiera girado las letras del número:
Enrique VIII -> Enrique Ʌ¯¯¯
0 K 10
Esku #7 Esku
No es algo infrecuente. Este tipo de piezas para el pito se puede ver en otros tantos ejemplares de armadura del periodo, y había hasta una moda o tendencia en que forma y qué tamaño adquiría.
0 K 9
Elrosquasard #3 Elrosquasard
Esta armadura es la polla. :hug:
0 K 6

