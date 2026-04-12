El arma secreta de Cuba contra los drones  

Las imágenes, difundidas por el propio régimen en el marco del Día Nacional de la Defensa, muestran como las Fuerzas Armadas Revolucionarias utilizan transportes de herradura para cargar con pertrechos militares por senderos de montaña y milicianos armados con fusiles AKM, en lo que las autoridades describieron como un ejercicio de defensa antiaérea contra vehículos aéreos no tripulados realizadas en la zona montañosa de Jibacoa, en el municipio de Manicaragua, Villa Clara