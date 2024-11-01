Argentina: Volverán a juzgar al juez que fue a un prostíbulo, contrató a Catwoman y posteriormente llamó a un comisario y ordenó un allanamiento porque dijo que le faltaba plata

En un fallo sin antecedentes, la Suprema Corte de Buenos Aires anuló la absolución del juez Onildo Osvaldo Stemphelet y ordenó que vuelva a ser juzgado. La decisión reabre una de las causas más escandalosas del fuero penal en Argentina. El magistrado está acusado por mal desempeño y falta de decoro. El Juez mientras estaba en un prostíbulo contrató a Gatúbela y posteriormente llamó desde su móvil a un comisario y pidió un allanamiento porque dijo que le faltaba plata. Es la primera vez que se revierte el resultado de un jurado de enjuiciamiento