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Argentina: Volverán a juzgar al juez que fue a un prostíbulo, contrató a Catwoman y posteriormente llamó a un comisario y ordenó un allanamiento porque dijo que le faltaba plata

Argentina: Volverán a juzgar al juez que fue a un prostíbulo, contrató a Catwoman y posteriormente llamó a un comisario y ordenó un allanamiento porque dijo que le faltaba plata

En un fallo sin antecedentes, la Suprema Corte de Buenos Aires anuló la absolución del juez Onildo Osvaldo Stemphelet y ordenó que vuelva a ser juzgado. La decisión reabre una de las causas más escandalosas del fuero penal en Argentina. El magistrado está acusado por mal desempeño y falta de decoro. El Juez mientras estaba en un prostíbulo contrató a Gatúbela y posteriormente llamó desde su móvil a un comisario y pidió un allanamiento porque dijo que le faltaba plata. Es la primera vez que se revierte el resultado de un jurado de enjuiciamiento

| etiquetas: argentina , juez , onildo osvaldo stemphelet , prostíbulo , gatúbela , catwoman
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2 comentarios
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Si hubiese contratado a la Chilindrina no le habría faltado plata, pero no, el "señor" quería a Catwoman ...
1 K 25
#1 lamarisevadecañas
Cosas de jueces...
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menéame