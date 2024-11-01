edición general
Argentina retrocede 20 años en ciencia y salud

El financiamiento científico cayó a mínimos de 2002 y el sistema de residencias médicas se precarizó sin límites. La combinación empuja a la fuga de cerebros y amenaza proyectos estratégicos que tardarán décadas en recuperarse. El l sistema científico argentino atraviesa un desplome sin precedentes. Según el Centro Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CIICTI), en dos años la Función Ciencia y Técnica perdió un 45,4% de su financiamiento real y retrocedió a niveles de 2002, cuando el país vivía la peor crisis de su historia reciente.

#5 Leon_Bocanegra
Es lo que obtienes si votas a retrasados de ultraderecha.
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
A ver, es que la "cencia" está sobrevalorada, a cuantos "centíficos" argentinos de renombre conocéis y, a cuantos futbolistas? :troll:
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Hoy la inversión equivale apenas al 0,158% del PBI, su punto más bajo en registros históricos. Investigadores que cobran sueldos devaluados, becarios que no llegan a fin de mes y proyectos que se paralizan por falta de insumos básicos.
Doisneau #7 Doisneau
Respecto al titular, no creo que retroceder 20 años en ciencia y un recorte presupuestario que te da los mismos fondos que hace 20 años sea lo mismo, aunque el titular quede mas guay de forma capciosa

Y ya respecto la noticia en si, pues a disfrutar lo votado. No tengo ninguna pena por los argentinos, a dia de hoy Mongolei sigue teniendo muchisimo apoyo social, asi que a disfrutar :->
Cehona #3 Cehona
Argentina solo no, todo el trumpismo planetario.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Pues ahí por aquí alguno que dicen que esta mucho mejor Argentina y su población que antes. xD
#2 Katos
Recordemos que a día de hoy hay menos financiamiento en ciencia qué con el Corralito
