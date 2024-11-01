Argentina retrocede 20 años en ciencia y salud

El financiamiento científico cayó a mínimos de 2002 y el sistema de residencias médicas se precarizó sin límites. La combinación empuja a la fuga de cerebros y amenaza proyectos estratégicos que tardarán décadas en recuperarse. El l sistema científico argentino atraviesa un desplome sin precedentes. Según el Centro Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CIICTI), en dos años la Función Ciencia y Técnica perdió un 45,4% de su financiamiento real y retrocedió a niveles de 2002, cuando el país vivía la peor crisis de su historia reciente.