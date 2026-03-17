Archivada la denuncia contra el alcalde de La Algaba (Sevilla) por acoso a un menor

El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla), el socialista Diego Manuel Agüera, denunciado el pasado febrero por presunto acoso sexual a un menor. Según el auto remitido a EFE y que ha avanzado la cadena SER, el juez considera que no está debidamente justificado que se perpetrara el delito. La denuncia presentada por el ex responsable de la escuela taurina local, establecía que se habría cometido con mensajes enviados a través de Instagram