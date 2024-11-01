Los aranceles impuestos en Estados Unidos no generarán muchos empleos

¿Las políticas comerciales proteccionistas de Donald Trump lograrán los objetivos que sus votantes esperan? La respuesta es no. La meta más importante de todas es crear un gran número de nuevos empleos en el sector de fabricación. Esta es la promesa que se ofreció a los antiguos trabajadores industriales y a los lugares en ruinas donde muchos de ellos viven. Por desgracia, es fraudulenta. Trump gobierna en su propio interés, pero también en el de la plutocracia, a la que muchos de ellos culpan, no del todo equivocadamente.