Los aranceles impuestos en Estados Unidos no generarán muchos empleos

¿Las políticas comerciales proteccionistas de Donald Trump lograrán los objetivos que sus votantes esperan? La respuesta es no. La meta más importante de todas es crear un gran número de nuevos empleos en el sector de fabricación. Esta es la promesa que se ofreció a los antiguos trabajadores industriales y a los lugares en ruinas donde muchos de ellos viven. Por desgracia, es fraudulenta. Trump gobierna en su propio interés, pero también en el de la plutocracia, a la que muchos de ellos culpan, no del todo equivocadamente.
Para una fábrica que estaban construyendo los coreanos, les detuvieron a todos los empleados "por ser extranjeros". Lógicamente esa fábrica ya no se va a hacer. Ni ninguna otra de la misma empresa, y puede que ninguna otra por ninguna empresa coreana.
La inestabilidad ahora mismo es muy grande. La mayoría de usanos están hartos de Trump y las discusiones en las redes sociales van sobre cómo deshacerse de él.