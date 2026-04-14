edición general
6 meneos
21 clics
Aprobado el nuevo Reglamento de Extranjería en España 2026

Aprobado el nuevo Reglamento de Extranjería en España 2026

Sánchez defiende la medida desde Pekín como un acto de "justicia y economía" avalado por la patronal y la Iglesia

| etiquetas: aprobado , el , nuevo , reglamento , de , extranjería , en , españa , 2026
5 1 0 K 52 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 52 actualidad
#1 lawerka
Si lo avala la patronal y la iglesia, seguro que la gente de izquierdas está contenta
4 K 53
#4 omega7767
#1 cada uno está contento por diferentes cosas.

La derecha, más mano de obra significa más fácil precarizar el trabajo.
La izquierda, la gente en situación irregular son proclives a ser explotados.
0 K 11
Aguarrás #2 Aguarrás
El currito local no traga mierda adecuadamente.
Vamos a regularizar a los pobres diablos que están necesitados y si que pasan por el aro. :roll:
2 K 34
#5 Garminger2.0
#2 Es un tema complejo, desde luego, pero yo creo que es mejor que pasen por el aro como trabajadores con ciertos derechos, a que lo hagan en condiciones próximas a la esclavitud, sin derechos, sin cotización y sin nada.
0 K 7
#3 Borgiano
A tomar por culo el "pay them more".
2 K 25

menéame