"Aprecio la depreciación". Sobre 'Counterrevolution: Extravagance and Austerity in Public Finance', de Melinda Cooper [en]

Se dice que la economía política neoliberal consiste en reducir el tamaño del Estado pero es más exacto decir que el neoliberalismo ha supuesto una reconfiguración del Estado para dar más poder a los mercados y las finanzas. La historia de las últimas décadas no es solo la de un aumento de las dificultades para quienes dependen de salarios y los servicios públicos, sino también la de un despilfarro patrocinado por el Estado para quienes poseen activos.