Apple introdujo este inteligente diseño en la alarma del iPhone [ENG]

Normalmente, cuando usas la alarma en iPhone, esas ruedas de horas y minutos que se desplazan parecen poder seguir girando mientras tu dedo aguante. Eso es lo que la mayoría de la gente cree: un bucle infinito de números que dan vueltas sin parar. Pero en realidad hay un punto de detención. Si deslizas y deslizas sin parar, te toparás con un límite en las 4:39 (o 16:39 para quienes usan el formato de 24 horas). Si giras en la otra dirección, también se acaban los números.