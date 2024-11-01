Apple introdujo este inteligente diseño en la alarma del iPhone [ENG]

edición general
Apple introdujo este inteligente diseño en la alarma del iPhone

Normalmente, cuando usas la alarma en iPhone, esas ruedas de horas y minutos que se desplazan parecen poder seguir girando mientras tu dedo aguante. Eso es lo que la mayoría de la gente cree: un bucle infinito de números que dan vueltas sin parar. Pero en realidad hay un punto de detención. Si deslizas y deslizas sin parar, te toparás con un límite en las 4:39 (o 16:39 para quienes usan el formato de 24 horas). Si giras en la otra dirección, también se acaban los números.

Torrezzno
#4 es que ni eso, es un array gigante de números harcodeados. Funciona pues para delante. Y 0 bugs

Torrezzno
No creo que sea para ahorrar recursos. Simplemente es una forma sencilla de hacerlo sin recurrir a ningún algoritmo que rote

Pedro_Chosco
#2 Es lo que estaba pensando. Ni que la aritmética modular fuese un derroche...

MacMagic
No lo veo tan ingenioso como tener un array definido de 12 o 24 elementos pero es Apple y es la bomba porque si.

emmett_brown
#1 Si un Apple viene de Israel sí que es la bomba.

Klamp
No, no, ahorra recursos no...


menéame