El aplaudido alegato de Jimmy Fallon tras la cancelación del programa de Jimmy Kimmel

Trump ha amenazado a las cadenas con retirarles la licencia si siguen las críticas.

JackNorte #1 JackNorte *
Lo ves como tenian razon los ultra machistas xenofobos homofobos de derecha, al final cancelados. xD
El nazismo no se combate con humor, el humor solo sirve para tolerar las atrocidades que cometieron, cometen y cometeran, si no hay una respuesta logica y contundente, a quien quiere eliminar cada derecho humano y cada derecho conseguido diria desde hace siglos.
Veelicus #7 Veelicus
#1 Asi es, al fascimo solo se le para haciendole frente, tal y como demostro la URSS en 1939.
alcama #2 alcama
En España, mientras tanto, la izquierda pidiendo que Pedro Delgado sea despedido de RTVE
themarquesito #3 themarquesito *
#2 Sabes que no es lo mismo unas quejas públicas que un gobierno amenazando con retirar licencias de emisión ¿no?
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
#3 El problema es que si lo sabe, pero él está en Menéame para enmierdar, no para debatir con argumentos sólidos.
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao *
#2 En España, la ultraderechuza de los tuyos ha eliminado libros de bibliotecas, han denunciado a la procesión del coño insumiso, ha prohibido la representación de una obra de teatro de Santa Teresa de Jesús, gracias a la mierda de Abogados cristianos denuncia a todo el que se menee, ha prohibido a BuzzLightyear, han prohibido que los musulmanes celebren en un polideportivo, han echado a Itxaurrondo de Telemadrid, Abascal tiene el cuajo de amenazar a Javier Ruíz con que quitaran su programa cuando gobiernen...Y no es que lo vayan a hacer, es que lo han hecho ya y sin ni siquiera gobernar el pais, que no me quiero imaginar que lo gobernaran...
Lo que intento decir es que A OTRO RETRETE CON ESA MIERDA.
1 K 30

