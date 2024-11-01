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Anuncio de un piso en nuda propiedad: tranquilo, que les queda poco para morirse
Una muestra de la poca humanidad de muchos profesionales del lector. De vergüenza.
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:
inmobiliarias
,
vivienda
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#1
skaworld
-Un piso con ancianos en edad? Excelente...
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#3
StuartMcNight
#1
Ni siquiera son ancianos. El anuncio es controvertido porque son gente relativamente joven (56 y 59) pero incluye el listado de enfermedades y que podrian "acelerar" la disponibilidad del inmueble.
En cualquier caso... han cometido el error de publicar ese parrafo pero esa es la realidad de gente comprando "nudas propiedades". Es una inversion esperando que se mueran los dueños lo antes posible. Pero queda mas aceptable si solo se insinua esa posibilidad dando las edades.
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#5
pepel
Les podemos preparar una pandemia. ?No viene en la letra pequeña de los contratos?.
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#2
Spirito
Tranquilos, ya hemos hecho del pedido de cicuta.
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fzman
#6
Si. Eso queda mal. Se debería dar esa info en privado.
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#4
fzman
Pues no sé verle el problema, la verdad. Si se vende, sigue siendo de nuda propiedad. Nadie puede echar a los usufructuarios.
¿Donde está el problema? Lo pregunto en serio.
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#6
KikiKoko
#4
el problema es dar el listado de enfermedades o dolencias de los inquilinos en un anuncio donde incluyen tu dirección, fotos de tu casa...
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En cualquier caso... han cometido el error de publicar ese parrafo pero esa es la realidad de gente comprando "nudas propiedades". Es una inversion esperando que se mueran los dueños lo antes posible. Pero queda mas aceptable si solo se insinua esa posibilidad dando las edades.
¿Donde está el problema? Lo pregunto en serio.