Anuncio de acciones para combatir el complejo global industrial de la censura

El Departamento de Estado está tomando medidas decisivas contra cinco personas que han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo. Estos activistas radicales y ONG convertidas en armas han promovido medidas de censura por parte de Estados extranjeros, en cada caso dirigidas contra oradores y empresas estadounidenses. Por ello, he determinado que su ingreso, presencia o actividades en Estados Unidos tienen

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Estos son como Florentino Pérez quejándose de los árbitros. :-D
Casiopeo #2 Casiopeo
Entramos en una época oscura.
valandildeandunie #3 valandildeandunie
Que era castigarlos, no hacerles un favor.
