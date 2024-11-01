Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: "Confío plenamente en la ciencia"

Antonia San Juan ha anunciado que tiene cáncer. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la actriz canaria ha dado información más detallada de su enfermedad. “Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta. Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", ha empezado diciendo la intérprete.
Los parches no me sirvieron ... no se si se sabe si es por la nicotina, el monóxido de carbono o una de la 1.000 sustancias mas del tabaco.
Fumo en pipa muy poco, no trago el humo .. una por la mañana y… » ver todo el comentario
Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano. ¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)
Sigamos jugando que hay números para todos.
seom.org/notas-prensa/105943-1-de-cada-2-hombres-y-1-de-cada-3-mujeres
Por cierto, que se recupere pronto. Y Eloi Yebra que también anda jodido. Un abrazo a ambos.
Ya en serio, deseo una recuperación completa y pronta.
Sobre el tabaco de los tres casos cercados que conozco de ese tipo de cancer, laborales, ninguno era fumador. Pero no dudo del factor de riesgo del tabaco. Yo mismo fumo en pipa desde hace decadas ... muy poco. No lo dejo (estoy hace tiempo en edad de eso) porque mantiene a ralla (del todo) una colitis ulcerosa muy agresiva. Fumo por motivo terapéutico.