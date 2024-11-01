Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: "Confío plenamente en la ciencia"

Antonia San Juan ha anunciado que tiene cáncer. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la actriz canaria ha dado información más detallada de su enfermedad. “Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta. Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", ha empezado diciendo la intérprete.