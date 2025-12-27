Antolin Pulido pide ayuda

El emblemático activista Antolin Pulido ha publicado un comunicado en redes sociales. Antolín Pulido Vázquez es un escritor, activista, brigadista internacional y defensor de los derechos humanos español, nacido el 23 de octubre de 1962 en Talavera de la Reina, España. Se describe a sí mismo como un anarco-comunista, aunque también ha sido asociado con ideas marxistas, y ha participado en diversas causas sociales y conflictos armados como miembro de brigadas internacionales.

Nació en Talavera, donde a los ocho años sufrió una agresión por parte de un miembro de la Guardia Civil, experiencia que marcó su vida al eliminarle el miedo a la muerte y enseñarle a identificar al "enemigo". Estudió en Cuba tres carreras: Pedagogía de la Comunicación, Antropología y Teatrología Social (en España solo completó la educación básica). Ha enfrentado tragedias personales, como el asesinato de su primera esposa y la hija no nacida en Chile, y la pérdida de 21 camaradas en batallas. Se considera un superviviente, padre y abuelo, pobre económicamente pero rico en ideales antifascistas y librepensadores.

Su comunicado señala: "La lucha en solitario tiene también muchos límites, por algunas razones, de salud, económicas, no tener detrás ninguna asociación o respaldo, creo que no estoy encontrando donde dar mis charlas de activismo antifascista, por eso pido colaboradores que me puedan encontrar donde dar las charlas"

Comunicado completo en: x.com/antolinpulido1/status/2004979059781238919