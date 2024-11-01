Por que el antiguo primer ministro de Singapur odia a la CIA (ING)

www.youtube.com/shorts/nZv_UkMh0FA

Lee Kuan Yew sobre Estados Unidos: el incidente de la CIA, la corrupción y la construcción de la nación El ex primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, explicó una vez por qué no tenía en muy alta estima a Estados Unidos, a pesar de su poder y su inteligencia. Dijo que Estados Unidos es una nación relativamente joven, con solo 300-400 años de historia, y que, aunque los estadounidenses son inteligentes e innovadores, a menudo carecen de profundidad, visión a largo plazo y sensibilidad cultural en comparación con civilizaciones más antiguas. Lee también narró un impactante incidente real relacionado con la CIA y la seguridad interna de Singapur. Un agente de la CIA fue sorprendido tratando de influir en un oficial de inteligencia de Singapur. Lee insistió en que el asunto se llevara a un tribunal abierto para proteger las instituciones nacionales. Los estadounidenses querían que el caso se tratara discretamente y ofrecieron 100 millones de dólares para el desarrollo de Singapur. Cuando eso no funcionó, supuestamente se ofreció el dinero directamente a Lee y a su partido político, una propuesta que él rechazó de plano, diciendo que ese tipo de pensamiento destruye a las naciones desde dentro.

