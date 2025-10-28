Un año después, YouTube y TikTok siguen sin actuar contra la desinformación climática sobre la DANA

Los vídeos con desinformación climática publicados en el mes siguiente al desastre han alcanzado al menos 21 millones de reproducciones. Las dos narrativas desinformadoras más habituales: culpar del desastre a la demolición de presas o a una supuesta “manipulación artificial del tiempo". Aunque algunas de las afirmaciones falsas llevan meses desmentidas, ninguna advertencia aparece junto a los vídeos.
| etiquetas: dana , un año despues , youtuber , tiktok , siguen , con la desisnformación
Como mucho si la gente se pusiera de acuerdo para denunciarlos en masa, a lo mejor es más fácil que caigan. Aunque esto es un arma de doble filo
Saludos