·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5243
clics
La brutal respuesta de Almudena Ariza que deja en evidencia a Netanyahu tras amenazar a España
4425
clics
Jimmy Kimmel recupera las palabras de Sánchez al plantar cara a Trump: "Ya está harto"
4489
clics
Este reportaje de un canal de noticias japonés que analiza el hábito de Trump con los «tacos» es una obra de arte. Se ha convertido oficialmente en un fenómeno mundial. (Eng)
4959
clics
Nacho Duato escucha lo que ha dicho Ayuso de 'El Guernica' y deja 43 segundos demoledores
3370
clics
Un profesor chino y sus estudiantes construyen un cohete de dos etapas con botellas de plástico y agua a presión [Ing]
más votadas
382
Javier Ruiz retrata los ataques de las derechas contra RTVE: "No es una cuestión personal, son negocios"
485
Francia inicia su transición histórica de Windows a Linux y el software libre
573
Pedro Sánchez defiende la idea de crear un ejército europeo conjunto: 'Incluso mañana si es necesario'
361
La jueza de la Dana prevé una "gran dilación en la instrucción" ante la "supresión" de cuatro puestos de funcionarios
357
Jimmy Kimmel recupera las palabras de Sánchez al plantar cara a Trump: "Ya está harto"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
69
clics
Ane Lindane lanza un crowdfunding para enfrentar la persecución judicial de Abogados Cristianos
La humorista Ane Lindane lanza un crowdfunding para afrontar su proceso judicial contra Abogados Cristianos y denuncia un ataque a la libertad de expresión
|
etiquetas
:
ane lindane
,
persecución judicial
,
abogados cristianos
,
caja resistencia
21
5
3
K
199
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
5
3
K
199
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
laruladelnorte
Abogados Cristianos, presidida por la ultraderechista Polonia Castellanos, lleva años utilizando los tribunales como herramienta de presión y censura contra artistas, activistas y figuras públicas con el pretexto de que “ofenden a religión cristiana”. Uno de los casos más mediáticos fue el del actor Willy Toledo, denunciado por difamación. Sin embargo, la libertad de expresión prevaleció y el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid desestimó la demanda tras las declaraciones de Toledo, quien calificó a la asociación como “trogloditas”, “fundamentalistas” y “organización de extrema derecha”.
Abobados cristianos siempre luchando por las causas justas...
3
K
51
#3
sotillo
#2
Son cristianos, apostólicos y de la Santa Madre Iglesia , creadores de la Santa inquisición y quema de mujeres y opositores, si no lo hacen ahora es por que todavía no tienen el apoyo necesario, pero ganas les sobran
2
K
32
#5
laruladelnorte
#3
No me cabe la menor duda.
0
K
10
#6
c0re
#2
son, sobre todo, cristianos asintomáticos.
0
K
13
#8
Empakus
A esta tía no la han denunciado por pasarse por su coño una cruz del altar?
Yo es que no acabo de entender... Si se pasan por la polla un corán, qué pensarían los progres?
Si cantan en un estadio, musulmán el que no bote??? Ah, no que esto ya está claro con las declaraciones de eminentes progres...
Pues oye... Para mí o todos moros o todos cristianos... Bueno... Quizás ni lo uno ni lo otro...
En fin, la hipotenusa...
2
K
19
#9
electroman
#8
Pues no lo sé, yo soy más rojo que el grifo del agua caliente y me la suda que alguien se pase el rabo por el Corán.
1
K
10
#1
Vodker
Que se le asigne un Abogado Cristiano de Oficio. Así tiene más gracia.
0
K
12
#7
Ominous
Esto es libertad de expresión (que es con una clara intención de ofender y provocar) y "musulmán el que no bote" de unos borrachos es racismo y casi asunto de estado. O todo o nada.
0
K
11
#4
Jointhouse_Blues
Abogados cristianos utilizando métodos sionistas, que curioso.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Abobados cristianos siempre luchando por las causas justas...
Yo es que no acabo de entender... Si se pasan por la polla un corán, qué pensarían los progres?
Si cantan en un estadio, musulmán el que no bote??? Ah, no que esto ya está claro con las declaraciones de eminentes progres...
Pues oye... Para mí o todos moros o todos cristianos... Bueno... Quizás ni lo uno ni lo otro...
En fin, la hipotenusa...