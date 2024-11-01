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Ane Lindane lanza un crowdfunding para enfrentar la persecución judicial de Abogados Cristianos

Ane Lindane lanza un crowdfunding para enfrentar la persecución judicial de Abogados Cristianos

La humorista Ane Lindane lanza un crowdfunding para afrontar su proceso judicial contra Abogados Cristianos y denuncia un ataque a la libertad de expresión

| etiquetas: ane lindane , persecución judicial , abogados cristianos , caja resistencia
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9 comentarios
21 5 3 K 199 actualidad
#2 laruladelnorte
Abogados Cristianos, presidida por la ultraderechista Polonia Castellanos, lleva años utilizando los tribunales como herramienta de presión y censura contra artistas, activistas y figuras públicas con el pretexto de que “ofenden a religión cristiana”. Uno de los casos más mediáticos fue el del actor Willy Toledo, denunciado por difamación. Sin embargo, la libertad de expresión prevaleció y el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid desestimó la demanda tras las declaraciones de Toledo, quien calificó a la asociación como “trogloditas”, “fundamentalistas” y “organización de extrema derecha”.

Abobados cristianos siempre luchando por las causas justas... :shit:
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sotillo #3 sotillo
#2 Son cristianos, apostólicos y de la Santa Madre Iglesia , creadores de la Santa inquisición y quema de mujeres y opositores, si no lo hacen ahora es por que todavía no tienen el apoyo necesario, pero ganas les sobran
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#5 laruladelnorte
#3 No me cabe la menor duda.
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c0re #6 c0re
#2 son, sobre todo, cristianos asintomáticos.
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#8 Empakus
A esta tía no la han denunciado por pasarse por su coño una cruz del altar?
Yo es que no acabo de entender... Si se pasan por la polla un corán, qué pensarían los progres?
Si cantan en un estadio, musulmán el que no bote??? Ah, no que esto ya está claro con las declaraciones de eminentes progres...
Pues oye... Para mí o todos moros o todos cristianos... Bueno... Quizás ni lo uno ni lo otro...
En fin, la hipotenusa...
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#9 electroman
#8 Pues no lo sé, yo soy más rojo que el grifo del agua caliente y me la suda que alguien se pase el rabo por el Corán.
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Vodker #1 Vodker
Que se le asigne un Abogado Cristiano de Oficio. Así tiene más gracia.
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#7 Ominous
Esto es libertad de expresión (que es con una clara intención de ofender y provocar) y "musulmán el que no bote" de unos borrachos es racismo y casi asunto de estado. O todo o nada.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Abogados cristianos utilizando métodos sionistas, que curioso.
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menéame