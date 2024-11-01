edición general
Andorra ha descubierto los límites del crecimiento

En un reciente artículo de opinión dirigido a todos los medios de comunicación del país, el ministro de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, ha hecho sonar las alarmas sobre la sostenibilidad del modelo económico del país. El problema, más allá de la mera saturación territorial, es de naturaleza económica y social. Durante décadas, la prosperidad andorrana se ha cimentado en un modelo basado en el turismo, el comercio y la construcción. Estos sectores, si bien han impulsado el crecimiento, son intrínsecamente dependiente

victorjba #2 victorjba
En Andorra la construcción tiene un límite muy claro xD Salvo que empieces a demoler lo que ya has construido y lo vuelvas a construir
Kantinero #4 Kantinero
#2 Estan construyendo prácticamente en los acantilados, he estado este verano después de muchos años, me ha decepcionado, NO vuelvo
#3 chavi
A ver si les da por comenzar a cobrar impuestos...
sorrillo #1 sorrillo
Los YouTubers han matado a Andorra ...
loborojo #5 loborojo
Cerrando las fronteras no resisten ni un mes ahí todo encerrados.
