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Andalucía se levanta ante la privatización de las universidades y el abandono a la educación especial

Andalucía se levanta ante la privatización de las universidades y el abandono a la educación especial

Esta semana la educación entra de lleno en el ambiente electoral. Colectivo de alumnado, de profesionales y familias salen a las calles ante el declive de la educación pública andaluza en especial con dos focos que las políticas de la Junta de Andalucía han incendiado: la situación en las universidades privadas que se enfrentan a un gran proceso privatizador a raíz de la recién aprobada ley universitaria andaluza y el recorte en los recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales.

| etiquetas: andalucía , educación , universidades
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1 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
luspagnolu #1 luspagnolu
Nos tenemos que levantar el día de las elecciones, votando. Todo lo demás son tonterías.
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menéame