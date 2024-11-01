Andalucía se levanta ante la privatización de las universidades y el abandono a la educación especial

Esta semana la educación entra de lleno en el ambiente electoral. Colectivo de alumnado, de profesionales y familias salen a las calles ante el declive de la educación pública andaluza en especial con dos focos que las políticas de la Junta de Andalucía han incendiado: la situación en las universidades privadas que se enfrentan a un gran proceso privatizador a raíz de la recién aprobada ley universitaria andaluza y el recorte en los recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales.