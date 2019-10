AMLO justificó liberar al hijo del Chapo: No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas  

El presidente Mexicano justificó la liberación de Ovidio Guzmán,“No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas" dijo.“no se puede apagar fuego con fuego, esa es la diferencia entre esta decisión y lo hecho por otros gobiernos, nosotros no queremos muertos, no queremos guerra, esto le cuesta a muchos entenderlo, eso convirtió al país en un cementerio”.La política de enfrentar a la delincuencia buscando la menor cantidad de bajas permanecerá, dijo, asegurando que no se trata de impunidad pese a que Guzmán está libre.