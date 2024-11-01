Mi amiga Leqaa Kordia, palestina, se está muriendo lentamente bajo custodia del ICE. ¡Lleva un año allí! [Eng]

Tiene 33 años. Vive en EE.UU. desde 2016. Y durante casi un año , el gobierno estadounidense la ha retenido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a 2400 kilómetros de su casa, mientras su cuerpo se descomponía lentamente. La semana pasada Leqaa se desplomó en un baño del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, Texas. Se golpeó la cabeza. Sufrió una convulsión. La llevaron de urgencia a un hospital. Y luego, como en una dictadura, desapareció. Ella confió en el sistema. Y el sistema la devoró.