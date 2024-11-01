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Amenazados por lobos. Pastores viviendo aislados 4 meses en la montaña para elaborar el mejor queso

Amenazados por lobos. Pastores viviendo aislados 4 meses en la montaña para elaborar el mejor queso  

En 2003, entre los meses de abril y octubre, acompañé a los pastores hasta una de las vegas para conocer su modo de vida y cómo elaboran el tradicional y exquisito queso de Gamonéu. Todo ello en el corazón del macizo occidental de los Picos de Europa, el Cornión, donde se extiende el amplio territorio de los municipios de Onís y Cangas de Onís (Asturias). Monesma documentales

| etiquetas: etnografia , monesma , queso , pastores
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5 comentarios
8 1 0 K 99 cultura
D303 #1 D303
Titular de para asusta viejas. No existen casos documentado de ataques de lobos a humanos.
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#2 tropezon
#1 Como dicen en un comentario del video:
Muertes de personas por lobo en los últimos 50 años: 0
Muertes de personas por oveja en los últimos 50 años: 1 (al menos).

:troll:
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abnog #3 abnog
#2 Sería un lobo disfrazado de oveja. :troll:
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D303 #5 D303
#3 De lo que no se habla es del lobo de Black Rock que desahucia a unos cerditos de sus casas. :-D :-D :-D
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#4 astur365_628eed2f50e0f
Madre mía , otro urbanita que de cree Frank de la jungla porque sube al monte . Si llega a ver las huellas de los lobos en la nieve por la mañana en el pueblo como veía mi madre no se que dice
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menéame