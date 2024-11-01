Amenazados por lobos. Pastores viviendo aislados 4 meses en la montaña para elaborar el mejor queso  

En 2003, entre los meses de abril y octubre, acompañé a los pastores hasta una de las vegas para conocer su modo de vida y cómo elaboran el tradicional y exquisito queso de Gamonéu. Todo ello en el corazón del macizo occidental de los Picos de Europa, el Cornión, donde se extiende el amplio territorio de los municipios de Onís y Cangas de Onís (Asturias). Monesma documentales