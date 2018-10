Alzamiento de Varsovia en 1944, el motivo por el cual Polonia aun recela de Rusia

Detallada descripción del no muy conocido alzamiento de Varsovia en 1944. Supuso la practica destrucción de la ciudad en un intento de revindicar el gobierno polaco en el exilio frente a la potencia soviética. Polémica en si era o no factible liberar la capital antes de la llegada de los tropas de Stalin, cuenta como se creo la resistencia polaca, las unidades enfrentadas, la vida en la ciudad del Vistula y las consecuencias de la batalla- Tras su lectura quedan pocas dudas sobre por que los polacos no tienen especial "cariño" a Rusia.