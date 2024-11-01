Alterego: presentan el primer dispositivo portatil que convierte las señales musculares silenciosas en habla (ING)  

AlterEgo, una startup de Boston, ha lanzado un dispositivo portátil “casi telepático” que permite comunicarse en silencio con máquinas. Funciona detectando señales neuromusculares leves en la mandíbula y garganta, que son descifradas por inteligencia artificial y convertidas en texto o comandos; las respuestas se transmiten de forma privada mediante audio por conducción ósea. Esta tecnología, basada en investigaciones del MIT desde 2018, es no invasiva y evita interfaces cerebrales o implantes como Neuralink.