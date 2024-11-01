edición general
Alpinista que intentaba tomarse una 'selfi' murió al caer al vacío en una montaña de más de 5.000 metros de altura en China

Alpinista que intentaba tomarse una 'selfi' murió al caer al vacío en una montaña de más de 5.000 metros de altura en China  

El hombre de 31 años cayó en el monte Nama, en Sichuan. Las autoridades realizaron el rescate del cuerpo.

comentarios
Furiano.46 #1 Furiano.46
Selección natural lo llaman...
Thornton #8 Thornton
#1 Sí, la especia se llama homo sujetamelcubata
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
Joder, que chungo palmarla así. El tipo tropieza y se cae de bruces, entonces comienza a deslizarse por la ladera de la montaña poco a poco, pero sin poder frenarse, viendo a cámara lenta como se acerca al vacío y hacia su final.

Lo del titular es un poco sensacionalista. Se aprecia que hay un grupo de gente sacándose fotos y tal, pero no es que el tipo se caiga por estar sacándose la foto. Simplemente está allí y tropieza.
Thornton #11 Thornton
#7 Según testigos, el hombre se soltó del equipo de aseguramiento para posar con el paisaje de fondo. Al ponerse de pie, tropezó con los crampones y cayó unos 200 metros por una pendiente helada.

Yo no le veo nada sensacionalista.
Thornton #10 Thornton *
Lo cojonudo es que tardó en caer por la ladera varios segundos, seguramente pensando: "mierda, me voy a morir"
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
#10 Es un poco como la frase con la que empieza la película El odio.

“Es la historia de un hombre que cae de un piso 50. El tipo, según va cayendo, se repite sin cesar, para tranquilizarse: ‘Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien’… Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje.”
#4 doppel
la IA salvará muchas vidas
#3 Albarkas
Se le fue de las manos
elGude #5 elGude
"Yo controlo, es un momento, no va a pasa nada"
Jaime131 #6 Jaime131
Con la cantidad de veces que ha pasado esto y algunos no escarmientan.
Pacman #14 Pacman
Lo siento por ese señor, pero es que a quien se le ocurre.

Ya hay hasta una pagina en la wikipedia con estos logros, ordenados por año y con datos:
en.wikipedia.org/wiki/List_of_selfie-related_injuries_and_deaths
(no está aún actualizada, sorprendente para ser la wikipedia)
vilgeits #13 vilgeits
Eso es un selfi y lo demas tonterias
Oestrimnio #2 Oestrimnio
Pero se hizo la foto, o no??
:troll:
Fedorito #9 Fedorito *
#2 Espero que si y que su muerte no haya sido en vano :-P
