Alma Ezcurra, la “liberal” criada en el PP de Madrid elegida por Feijóo para reformular la ideología del partido

Es la primera becaria de Faes que llega a la dirección nacional del Partido Popular, según se pudo escuchar en la clausura del XXI Congreso Nacional celebrado en julio y del que salió como vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la dirección de Feijóo. Ezcurra (Madrid, 1986) tiene la tarea de definir el programa del PP para el inminente ciclo electoral. Autodenominada “liberal” y criada casi en exclusiva en el PP de Madrid, es partidaria de dar la “batalla cultural” y de enarbolar un discurso “sin complejos” para competir con Vox.

mmlv #2 mmlv
"Liberal" xD xD
#3 Albarkas
Un discurso "sin complejos", no tienen narices a hacerlo. No vaya a ser que los que están tiesos pero son de derechas descubran que no cuentan con ellos.
Lo que si que hará ésta tipa y otros como ella es venderles una moto mala haciendo creer a muchos "quiero uno puedo" que son clases media y que están varios escalones por encima de los obreros.
#5 Leon_Bocanegra
Alma Escurra tb conocida como Alma negra.
#7 Leon_Bocanegra
Explicando que no soy facha por defender la unidad de España; que pedir una inmigración legal, segura y ordenada no me convierte en racista; que criticar las políticas climáticas galopantes de la UE no me convierte en negacionista; o que rechazar una cacería contra el hombre no me convierte en machista”.

Anda ,mira, otra que piensa diferente. :-D
Findeton #4 Findeton
No he leído muchas cosas liberales en ese artículo.
#1 Galton
Competir con Vox para ver quién está más a la derecha... :palm:
ostiayajoder #6 ostiayajoder
Becaria de FAES.

40 años.

Me cago en mi puta vida....
