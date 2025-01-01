Alma Ezcurra, la “liberal” criada en el PP de Madrid elegida por Feijóo para reformular la ideología del partido

Es la primera becaria de Faes que llega a la dirección nacional del Partido Popular, según se pudo escuchar en la clausura del XXI Congreso Nacional celebrado en julio y del que salió como vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la dirección de Feijóo. Ezcurra (Madrid, 1986) tiene la tarea de definir el programa del PP para el inminente ciclo electoral. Autodenominada “liberal” y criada casi en exclusiva en el PP de Madrid, es partidaria de dar la “batalla cultural” y de enarbolar un discurso “sin complejos” para competir con Vox.