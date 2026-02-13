Alianza Verde denuncia la autorización de la Junta de Castilla y León para volver a cazar en las zonas incendiadas y tacha a Mañueco de negacionista

Según la actual Ley autonómica en vigor en lo que se refiere a la caza de todo tipo de especies en montes, cotos y reservas donde se hayan sufrido grandes incendios forestales [La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León] «los aprovechamientos cinegéticos en los montes que hayan sido objeto de un incendio quedarán suspendidos de manera automática y sin derecho a compensación durante un período de cinco años en los terrenos afectados”.