Alianza Verde denuncia la autorización de la Junta de Castilla y León para volver a cazar en las zonas incendiadas y tacha a Mañueco de negacionista

Según la actual Ley autonómica en vigor en lo que se refiere a la caza de todo tipo de especies en montes, cotos y reservas donde se hayan sufrido grandes incendios forestales [La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León] «los aprovechamientos cinegéticos en los montes que hayan sido objeto de un incendio quedarán suspendidos de manera automática y sin derecho a compensación durante un período de cinco años en los terrenos afectados”.

efectogamonal #1
Mañueco saltándose la ley por los aires en su precampaña electoral, para captar a sus votantes más aférrimos.

Todo atado y bien atado {0x1f525}
obmultimedia #2
#1 Vaya vaya, asi que posiblemente la intencionalidad de quemar los bosques es para poder cazar despues.
Quien se lo iba a imaginar.
