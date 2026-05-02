Aliança Catalana apuesta por la 'reemigración' tras eliminar de su web todas sus viejas ideas

Aliança Catalana (AC), el partido liderado por Sílvia Orriols que hizo de la inmigración su principal campo de batalla en Cataluña eliminando los tabúes sobre el tema, imita a Vox y arrastra a los demás partidos independentistas a su terreno. Si en un principio fue la consigna “primero los de casa” y el rechazo frontal a la inmigración ilegal y las restricciones a la llegada de foráneos, ahora apela al concepto de “reemigración” para oponerse a los flujos migratorios. De hecho, la ‘prioridad nacional’ de que presume Vox ya había aparecido en lo