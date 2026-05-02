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Aliança Catalana apuesta por la 'reemigración' tras eliminar de su web todas sus viejas ideas

Aliança Catalana apuesta por la 'reemigración' tras eliminar de su web todas sus viejas ideas

Aliança Catalana (AC), el partido liderado por Sílvia Orriols que hizo de la inmigración su principal campo de batalla en Cataluña eliminando los tabúes sobre el tema, imita a Vox y arrastra a los demás partidos independentistas a su terreno. Si en un principio fue la consigna “primero los de casa” y el rechazo frontal a la inmigración ilegal y las restricciones a la llegada de foráneos, ahora apela al concepto de “reemigración” para oponerse a los flujos migratorios. De hecho, la ‘prioridad nacional’ de que presume Vox ya había aparecido en lo

| etiquetas: aliança , catalana
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8 comentarios
7 2 5 K 49 actualidad
Supercinexin #4 Supercinexin
Publirreportaje de Alianza Catalana en El Confidencial.
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#2 Assoka
Como durante el franquismo, el PSC inunda Cataluña con millones de inmigrantes sin que la catalanidad pueda absorberlo.

gente que no tiene ningún sentimiento de pertenencia a la catalanidad.

inundar Cataluña de una inmigración del tercer mundo que, además, en muchos casos, no comparte nuestros valores”.

Habría que aclarar cuál es la catalanidad y los valores de los que hablan. El grueso de los votantes de izquierdas en Catalunya, así como afiliados a sindicatos durante la Transición…   » ver todo el comentario
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Mistwatch #6 Mistwatch *
#2 Para esos lunáticos la izquierda española que fue reprimida durante el franquismo es... franquista, por mero hecho de ser "española", claro.

Luego hurgas un poco y encuentras a mucho hijo, nieto y biznieto de la burguesía catalana que vivió la mar de bien durante el régimen.
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johel #5 johel *
Blanqueo Propaganda del supremacismo en el confidencial. ¿quien paga?
.  media
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Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#5 israel
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themarquesito #3 themarquesito
"Remigración", un término que le encanta a Stephen Miller
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#1 Leon_Bocanegra
Vamos, a ver quién es más despreciable!! Que no os coma la tostada Vox !!
Ánimo!
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Expat_Guinea_Ecuatorial #8 Expat_Guinea_Ecuatorial
Bueno, se cambio el termino inmigrante a "migrante" que es alguien que sigue migrando. Fue casi una preparacion para hablar de remigracion
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menéame