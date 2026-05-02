Aliança Catalana apuesta por la 'reemigración' tras eliminar de su web todas sus viejas ideas

Aliança Catalana (AC), el partido liderado por Sílvia Orriols que hizo de la inmigración su principal campo de batalla en Cataluña eliminando los tabúes sobre el tema, imita a Vox y arrastra a los demás partidos independentistas a su terreno. Si en un principio fue la consigna “primero los de casa” y el rechazo frontal a la inmigración ilegal y las restricciones a la llegada de foráneos, ahora apela al concepto de “reemigración” para oponerse a los flujos migratorios. De hecho, la ‘prioridad nacional’ de que presume Vox ya había aparecido en lo
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gente que no tiene ningún sentimiento de pertenencia a la catalanidad.
inundar Cataluña de una inmigración del tercer mundo que, además, en muchos casos, no comparte nuestros valores”.
Habría que aclarar cuál es la catalanidad y los valores de los que hablan. El grueso de los votantes de izquierdas en Catalunya, así como afiliados a sindicatos durante la Transición… » ver todo el comentario
Luego hurgas un poco y encuentras a mucho hijo, nieto y biznieto de la burguesía catalana que vivió la mar de bien durante el régimen.
BlanqueoPropaganda del supremacismo en el confidencial. ¿quien paga?
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Ánimo!