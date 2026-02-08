Lo que el algoritmo de Instagram nos cuenta sobre España

Llevo 1 semana entrenando al algoritmo para que me enseñe a todo el que habla sobre España y es increíbe. Por una parte te salen todos los guiris que te venden vivir en España como una experiencia fantástica, sol, playa, fiesta. Obviamente con su humo para venderte cualquier historia. Por otra parte el mismo algoritmo cuando mencionas España te enseña la gente que emigra del país a otros, en especial Australia parece bastante de moda. Y ves a la gente comparando que cobra 2000 o 1500 euros a la semana en Australia limpiando o trabajando en minas, comparando con los salarios de España y los costes de vivir, que son parecidos al país pero con sueldos muy inferiores.

Es decir por una parte tienes un país atractivo para la gente de fuera pero para los españoles es más atractivo irse y cobrar bien, según el algoritmo. Ahora lo dramático es cuando juntas todo esto con las tendencias que vienen, los jóvenes que también me trago su algoritmo están llenos de vídeos, esfuerzate, sacrificio, trabajo, gimnasio, no beber, no salir. Es decir los vídeos que están viendo la gente joven chocan con lo que vende España: Fiesta, ocio, entretenimiento y la calidad de otras cosas sobre el dinero y las cuestiones materiales de la clase trabajadora.

Lo cual ya se ve en las tendencias como el consumo de alcohol cae bastante entre los jóvenes, menos ocio, más gimnasio, deporte, esfuerzo por los vídeos de la cultura del esfuerzo y todo el humo.

¿Qué va a ser de España cuando esta gente crezca y aborrezca lo que España vende? Si no les interesa tanto la fiesta, el ocio y más el trabajo, ganar dinero y cultura del esfuerzo. ¿Quién se va a quedar en España? ¿Quién va a querer vivir aquí cuando los algoritmos están enseñando que lo que merece la pena es menos ocio y más esfuerzo?

Poca gente y eso es un drama, se va a convertir España en un país de gente vieja y sin futuro para los jóvenes que ven como en otros sitios se vive mejor, se cobra más y se premia más el esfuerzo que aquí donde los salarios (descontando la inflación) según la OCDE llevan congelados 30 años.