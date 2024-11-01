edición general
El alcalde de Móstoles no dimite y se escuda en que el PP archivó la denuncia de acoso

Manuel Bautista, alcalde de Móstoles del PP, ha descartado este jueves presentar su dimisión tras la publicación por parte de El País a primera hora de este jueves de que el partido presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el propio regidor. “Cuando uno ocupa una responsabilidad pública está expuesto, pero debe prevalecer la presunción de inocencia. Seguiré trabajando por respeto a mis vecinos”, ha afirmado Bautista en una comparecencia ante la prensa.

