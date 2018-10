Albiol se ha grabado un vídeo abroncando a unos okupas  

Solo hace falta un minuto y once segundos para que Xavier García Albiol, el hasta ahora presidente del Partido Popular de Catalunya, convenza a unos okupas de que son gente malvada. Durante esos segundos también les lanza frases como “No se puede entrar en los pisos saltando si uno no es el propietario”, “Lo que sí que os digo es que no quiero ningún follón” o “Como haya ruidos vamos a tener problemas todos”.