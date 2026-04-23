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Albares estudia implementar una Zona Económica Especial para los municipios del Campo de Gibraltar

Albares estudia implementar una Zona Económica Especial para los municipios del Campo de Gibraltar

El ministro de Exteriores español visita la Línea de la Concepción y Algeciras, situadas en una de las comarcas españolas con más paro registrado y muy interdependientes del peñón británico, que mediante el acuerdo post-Brexit permitirá la libre circulación de personas y mercancías. Tras reunirse ayer en Madrid con Fabián Picardo, primer ministro gibraltareño, José Manuel Albares se ha trasladado este jueves al Campo de Gibraltar para formalizar los avances en los complejos y restantes flecos jurídicos del acuerdo transfronterizo pactado...

| etiquetas: exteriores , albares , gibraltar , economía , zona , algeciras
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5 comentarios
6 2 0 K 94 actualidad
ElBeaver #1 ElBeaver
Debieron haberlo hecho hace ya dos décadas.
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Gry #5 Gry
#3 No es exactamente un paraíso fiscal, la UE permite la creación de estas zonas para revitalizar la economía en comarcas deprimidas y tiene regulaciones de lo que se puede y no puede hacer.

Las empresas pagan menos impuestos pero es durante tiempo limitado (por ejemplo 10 años) y se comprometen a la creación de x puestos de trabajo en la zona.
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Gry #2 Gry
No es mala idea, así le haces la puñeta a los ingleses compitiendo directamente con ellos en rebaja de impuestos. :popcorn:
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tul #3 tul *
#2 competir con los piratas por ver quien es mas pirata no traera nada bueno, lo ultimo que necesitamos es otro paraiso fiscal
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#4 fremen11
Está de campaña electoral.....
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menéame