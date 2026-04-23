Albares estudia implementar una Zona Económica Especial para los municipios del Campo de Gibraltar

El ministro de Exteriores español visita la Línea de la Concepción y Algeciras, situadas en una de las comarcas españolas con más paro registrado y muy interdependientes del peñón británico, que mediante el acuerdo post-Brexit permitirá la libre circulación de personas y mercancías. Tras reunirse ayer en Madrid con Fabián Picardo, primer ministro gibraltareño, José Manuel Albares se ha trasladado este jueves al Campo de Gibraltar para formalizar los avances en los complejos y restantes flecos jurídicos del acuerdo transfronterizo pactado...