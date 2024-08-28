El "ala de ángel" o por qué no es una buena idea darles pan a patos y gansos

La alimentación desequilibrada es una de las causas de alas de ángel, una enfermedad propia de aves acuáticas en la que el ala se curva hacia el exterior, impidiendo que vuelen. Dado que el pan no aporta muchos nutrientes, una alimentación en base a este sí podría provocarles este síndrome, según explica a Maldita.es el veterinario Juan Toscano.



Este desorden, con mayor número de casos entre gansos y cisnes que en patos, ha sido reportado sobre todo en animales que viven en cautiverio o en poblaciones silvestres alimentadas por humanos.



"El pan no es malo en sí, lo malo es seguir una dieta exclusiva o mayoritariamente de pan, porque faltarían muchos componentes necesarios para una alimentación saludable. Una mala nutrición puede causar alas de ángel y otras enfermedades pero, si [además de pan] estas aves también comen otras cosas, como granos, insectos y algunas plantas, no deberían tener problemas”, aclara.