Ahora es Sarah Santaolalla, ¿y después?

Mujer joven (veintiséis años), preparada, formada y que hace frente a los discursos de odio y violencia con argumentos y eso a la Extrema Derecha le molesta porque ella no necesita a nadie para que su voz resalte. Sarah da con ese perfil que despierta el odio de los fascistas porque desmonta su discurso dejándoles totalmente retratados.

Lamantua
Después el koletas. Ahhh no, que fue el primero durante 10 años.
El_Tio_Istvan
A la semblanza que hace sobre su preparación, manera de argumentar y su abierto posicionamiento político (Reconocía ella misma ser votante del PSOE, no os creáis que es una podemita o una sumarísima) creo que hay que añadir su apariencia.

Es un perfecto objetivo para los INCELS es ser una mujer que ellos desean y que les lleva la contraria. Hay que fusilarla. No es moco de pavo esto que digo, ojo.

Y lo del infame y cobarde portavoz ese del PP de cuyo nombre no me acuerdo (El porta bolsos... Parece que los bolsos han sido importantes en la carrera de Naniano... ) es abyección. Tocar fondo.

Anda y que se jodan Sarah. A seguir!
gambolputty
Eso mismo nos preguntamos, ¿a quién promocionará después el sistema?

Aparece hasta en la sopa para suplantar a la izquierda y, casualmente, reforzar el discurso del partido en el gobierno. El resultado es que la clase trabajadora lleva 13 años sin una huelga general y puede conformarse con tertulianos/as que combatan el odio.
yoyasieso
Es una cuñada y una verdulera. Es la representación de la basura política que nos representa pero vestida de tertuliano.

Ayuso, Figaredo, Montero son el mismo tipo de perfil de mierda. Expertos en intentar dar sentencias y no argumentos.
DORO.C
Pero si es una choni, sólo hay que escucharla un rato. :palm:
#5 Sariel
No, te equivocas, el primero fue Don Julio Anguita. Y estuvieron media vida atacándolo y tratándolo de loco, de iluminado.

Edito: Que cabeza la mía :-P

cc/ #_1
#3 javi618
Es una pena que a la actual izquierda española la representen gente como Santaolalla, con su estilo Sálvame, o el periodista que firma este artículo, cuya prosa y argumentarios parecen escritos por un pre-adolescente voluntarioso. Imagino que quiénes los colocan en primera línea no encuentran a nadie mejor, o peor aún, creen que hay que bajar de esta manera el nivel para llegar a su público objetivo.

Tampoco resultan muy convincentes cuando se ponen a repartir carnets de decencia desde sus…   » ver todo el comentario
