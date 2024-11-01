Ahora es Sarah Santaolalla, ¿y después?

Mujer joven (veintiséis años), preparada, formada y que hace frente a los discursos de odio y violencia con argumentos y eso a la Extrema Derecha le molesta porque ella no necesita a nadie para que su voz resalte. Sarah da con ese perfil que despierta el odio de los fascistas porque desmonta su discurso dejándoles totalmente retratados.
| etiquetas: sarah santaolalla , fascismo , ultraderecha , señalamiento
Es un perfecto objetivo para los INCELS es ser una mujer que ellos desean y que les lleva la contraria. Hay que fusilarla. No es moco de pavo esto que digo, ojo.
Y lo del infame y cobarde portavoz ese del PP de cuyo nombre no me acuerdo (El porta bolsos... Parece que los bolsos han sido importantes en la carrera de Naniano... ) es abyección. Tocar fondo.
Anda y que se jodan Sarah. A seguir!
Aparece hasta en la sopa para suplantar a la izquierda y, casualmente, reforzar el discurso del partido en el gobierno. El resultado es que la clase trabajadora lleva 13 años sin una huelga general y puede conformarse con tertulianos/as que combatan el odio.
Ayuso, Figaredo, Montero son el mismo tipo de perfil de mierda. Expertos en intentar dar sentencias y no argumentos.
Edito: Que cabeza la mía
cc/ #_1
Tampoco resultan muy convincentes cuando se ponen a repartir carnets de decencia desde sus… » ver todo el comentario