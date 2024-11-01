Aguirre niega genocidio en Gaza

La exdirigente del PP considera que la actual situación en Gaza responde al “atentado terrorista brutal” que sufrió Israel hace año y medio, y que las acciones del Estado hebreo tienen como objetivo evitar que hechos similares puedan repetirse en el futuro.
Pues para lo que ha servido esa democracia... para votar y aprobar en sede democrática el exterminio y el genocidio de toda la población de un territorio y para asesinar a los periodistas que relatan la verdad sobre el crimen contra la humanidad que ese país está cometiendo delante de todo el mundo.
De todas formas siempre está bien tener en cuenta la opinión de esta corrupta para saber que la opción correcta es exactamente la contraria.
Ya se sabe que es ley de vida, que unos han nacido para obedecer y callar, y otros, los elegidos, para ordenar y tener el mando. E Israel es el pueblo elegido con "derechos" en esa tierra que vienen de Dios y las sagradas escrituras, como diría el cura fascista de mi pueblo en los noventa.
Hombre. si. Esto es cierto. El problema es que Israel ha decidido que la forma de lograr el objetivo es eliminar Gaza junto con todo lo que haya dentro. Hay quién opina que es ligeramente excesivo. Pero es seguro que funcionaría.
Como en las huelgas... Tiene derecho a hacer huelga pero que no paralicen los transportes/trabajos/loquesea
Siempre lo mismo.. eres libre para hacer lo quieres siempre que no me molestes, libre para ser homosexual siempre que lo escondas, libre para robar siempre que no te pillen
Da igual cuándo leas esto.
Sus abuelos y padres se levantaron y asesinaron a cientos de miles de españoles para luego imponer una dictadura militar.
Es natural que "hacen ésto para evitar que ocurra otra vez" tenga sentido para ellos.
Es decir, que para que un atentado bastante, BASTANTE oscuro en cuanto a motivaciones y cómo se pudo permitir en el que murieron 1000 personas CON FUEGO AMIGO INCLUIDO no vuelva a ocurrir, está permitido asesinar a 70000 personas, incluidos niños, y destruir toda la infraestructura de un país.