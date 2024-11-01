edición general
Aguirre niega genocidio en Gaza

Aguirre niega genocidio en Gaza

La exdirigente del PP considera que la actual situación en Gaza responde al “atentado terrorista brutal” que sufrió Israel hace año y medio, y que las acciones del Estado hebreo tienen como objetivo evitar que hechos similares puedan repetirse en el futuro.

26 comentarios
OCLuis
Israel es “la única democracia de Oriente Medio”.

Pues para lo que ha servido esa democracia... para votar y aprobar en sede democrática el exterminio y el genocidio de toda la población de un territorio y para asesinar a los periodistas que relatan la verdad sobre el crimen contra la humanidad que ese país está cometiendo delante de todo el mundo.
#26 javic
#1 De todas formas, esa frase también es totalmente falsa. Existen otros sistemas democráticos parlamentarios en oriente próximo.
Cometeunzullo
Estos arrasaban Bilbao con la escusa de acabar con ETA.
karakol
La actual situación de Gaza no es por el atentado, hubiera sido o no de falsa bandera, esto viene de 1948 y la creación del estado de Israel gracias a las escuadras y cartabones de los pérfidos.

De todas formas siempre está bien tener en cuenta la opinión de esta corrupta para saber que la opción correcta es exactamente la contraria.
Jaime131
"No es un genocidio", ha declarado la Aguirre, "es que les han salido muchas ranas".
unlugar
¿Qué le echarán al café que toman Aguirre y Almeida cuando se juntan en el club de psicópatas?
Mangione
#6 Ayusohuasca
#12 luckyy
#6 dinerito
unlugar
#16 Pues eso. Lo que dice #12: Dinerito
#16 soberao
#6 Saben que solo es una postura política, en cuanto los de la mafia española tomen el poder, Israel será un socio y su genocidio, una cuestión interna donde España no se mete. Israel está financiando a la ultraderecha española para que tome el poder y que España pase de ser una molesta piedrecita en el zapato, a una cabeza más debajo de la bota militar genocida de Israel.
Ya se sabe que es ley de vida, que unos han nacido para obedecer y callar, y otros, los elegidos, para ordenar y tener el mando. E Israel es el pueblo elegido con "derechos" en esa tierra que vienen de Dios y las sagradas escrituras, como diría el cura fascista de mi pueblo en los noventa.
#5 khalil
la actual situación en Gaza responde al “atentado terrorista brutal” que sufrió Israel hace año y medio, y que las acciones del Estado hebreo tienen como objetivo evitar que hechos similares puedan repetirse en el futuro.

Hombre. si. Esto es cierto. El problema es que Israel ha decidido que la forma de lograr el objetivo es eliminar Gaza junto con todo lo que haya dentro. Hay quién opina que es ligeramente excesivo. Pero es seguro que funcionaría.
meroespectador
#5 Israel alimentó el perro del terrorismo islamista para derribar al gobierno Palestino en Gaza, después levantaron muros y encerraron dentro a 2 millones de personas, con centenas de asesinatos aleatorios y privaciones fueron sembrando el odio y la locura en la población, mientras a su vez financiaban y daban recursos a los integristas. Era cuestión de tiempo que lanzaran atentados, de los cuales Israel ya tenía los planes un año antes (…   » ver todo el comentario
rafaLin
#5 No es cierto, la historia no empezó ahí, empezó cuando los ashkenazis europeos decidieron invadir Palestina y acabar con los semitas.
ipanies
No es extraño, para saber la postura de los líderes y exlíderes de esa organización delictiva sobre cualquier tema que sean cuestionados, siempre va a ser la más miserable y cobarde que se pueda dar. Si además el presidente del gobierno se posiciona a favor de una postura, la organización delictiva siempre estará en la postura contraria.
#15 Sacapuntas
#3 La definición internacional y aceptada de genocidio se dio posteriormente al genocidio judío de la SGM o del genocidio armenio entre 1915 y 1923. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobado el 09 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU en su resolución 260, define como genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso,…   » ver todo el comentario
pabscon
"Aguirre ha expresado su respeto por el derecho a manifestación, pero ha criticado que estas acciones puedan interferir con la celebración de eventos deportivos."

Como en las huelgas... Tiene derecho a hacer huelga pero que no paralicen los transportes/trabajos/loquesea

Siempre lo mismo.. eres libre para hacer lo quieres siempre que no me molestes, libre para ser homosexual siempre que lo escondas, libre para robar siempre que no te pillen
#25 tierramar
Las posturas respecto al genocido; está diferenciando entre 2 especies: humanas de verdad; y zombis que han degenerado, hasta perder todo viso de humanidad.
Brill
Aguirre no es basura, no. Es ese liquidillo infecto que queda al fondo del cubo, mezcla de mil materias repugnantes y del que es muy difícil librarse de su olor.

Da igual cuándo leas esto.
#20 laruladelnorte
#19 Se llama escoria y le viene como anillo al dedo.
#7 angar300
Están muy sobrevaloradas las democracias...
Dr.Who
Hombre! qué va a decir esta si lleva décadas amancebada por los Adelson, grandes sionistas mejores ratas.
ayatolah
" la actual situación en Gaza responde al “atentado terrorista brutal” que sufrió Israel hace año y medio", claro, claro... porque para ocupar los territorios Palestinos no hizo falta expulsar a nadie y cometer delitos continuamente.
#22 Borgiano
Los peperos son tan lerdos que no se bajan del barco ni cuando les llega el agua al cuello. Aquí aplica bien aquel refrán que decía que rectificar es de sabios.
Andreham
Hay que entender a esta gente.

Sus abuelos y padres se levantaron y asesinaron a cientos de miles de españoles para luego imponer una dictadura militar.

Es natural que "hacen ésto para evitar que ocurra otra vez" tenga sentido para ellos.

Es decir, que para que un atentado bastante, BASTANTE oscuro en cuanto a motivaciones y cómo se pudo permitir en el que murieron 1000 personas CON FUEGO AMIGO INCLUIDO no vuelva a ocurrir, está permitido asesinar a 70000 personas, incluidos niños, y destruir toda la infraestructura de un país.
manc0ntr0
Una pepera dando asco. De hecho es de lo más asqueroso que milita en esa organización delictiva
#11 luckyy
Estos HDP volverán a decir que cumplían órdenes, que no sabían nada y que tampoco olían a pollo frito. Y con el tiempo, que Netanyahu era socialista!!!!
