Agresión a machetazos en Vallecas: tres menores entre los detenidos por acuchillar a un hombre en plena calle

La investigación, liderada por la Brigada de Información, apunta a una preocupante implicación de adolescentes en dinámicas delictivas, en un contexto marcado por la creciente actividad de bandas juveniles, especialmente los Trinitarios.
Así que como no ha habido asesinato consumado, se queda en tentativa y como tienen 16 y 17 años, no creo que pasen más de tres años en un régimen semiabierto. Y ya está. Así de fácil. Y puede que el agredido quede mal para toda la vida...
O algo así era.