edición general
27 meneos
59 clics
Agresión a machetazos en Vallecas: tres menores entre los detenidos por acuchillar a un hombre en plena calle

Agresión a machetazos en Vallecas: tres menores entre los detenidos por acuchillar a un hombre en plena calle

La investigación, liderada por la Brigada de Información, apunta a una preocupante implicación de adolescentes en dinámicas delictivas, en un contexto marcado por la creciente actividad de bandas juveniles, especialmente los Trinitarios.

| etiquetas: trinitarios , machete , madrid
22 5 2 K 349 actualidad
16 comentarios
22 5 2 K 349 actualidad
Connect #2 Connect *
Tiene pinta de ajuste de cuentas. Ahora envían a menores porque saben que salen a la calle rápido. Por un asesinato un menor de entre 16 y 17 años, chupa un máximo de 8 años en caso de intencionalidad, como se pretendía en este caso. Además en régimen cerrado. Pero a la mitad de condena o antes suelen pasar a régimen semiabierto si hay buen comportamiento.

Así que como no ha habido asesinato consumado, se queda en tentativa y como tienen 16 y 17 años, no creo que pasen más de tres años en un régimen semiabierto. Y ya está. Así de fácil. Y puede que el agredido quede mal para toda la vida...
3 K 46
Galero #8 Galero
#2 Qué te llamen del juzgado y la policía que les ahorras un montón de tiempo y trabajo.
1 K 22
#14 Katos
#2 tiene pinta de iniciación de banda latina.
0 K 6
vicus. #1 vicus.
Cómo está Barcelona..
0 K 19
Pertinax #6 Pertinax *
Deberíamos aplicar aranceles serios a algunas importaciones.
0 K 18
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
1 K 18
Harkon #12 Harkon
La que está liando Almeida
0 K 14
#3 Leon_Bocanegra
En los 80 esto pintaba a caso aislado.

O algo así era.
0 K 11
#13 Luiskelele
Bueno, en los 80 era peor, o no sé qué
0 K 11
ansiet #11 ansiet
¿Bebian mojitos?
0 K 10
GeneWilder #15 GeneWilder
Es solo el comienzo.
0 K 10
kastanedowski #5 kastanedowski
Constumbres Españolas de toda la vida, nada va a cambiar
0 K 10
#7 Katos
#5 con los machetes de albacete
1 K 16
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
diablo!!!
0 K 9
#16 Acabose
Vallecas es muy grande, pero dudo que el hospital regional universitario de Málaga esté dentro de los límites vallecanos.
0 K 8

menéame