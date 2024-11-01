edición general
Agentes migratorios de ICE estarán presentes en el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl en EE.UU

La elección de Bad Bunny como el artista que se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026 ha provocado el rechazo de algunos sectores políticos en EE.UU. Influencers y activistas del movimiento MAGA (por las siglas en inglés de Make America Great Again, "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo") expresaron su desacuerdo con la decisión de darle esta plataforma a un artista que ha sido crítico de Trump y que canta en español. Tal es el descontento que Corey Lewandowski, aliado de Trump y asesor del Departamento...

#2 Suleiman
Pues no va a quedar ni dios....
#1 XXguiriXX
Si el Bunny protesta al respecto, como hizo en su última presentación en Puerto Rico, me haré su fan.
Kafkarudo #4 Kafkarudo
'un artista que ha sido crítico de Trump y que canta en español'

Jaja que canta en ¿español?, español?
tetepepe #3 tetepepe
Lo único bueno de Trump, a ver si acaba con el reguetón. :-D
azathothruna #6 azathothruna
#3 No lo has pensado bien.
Protesta, y los demos se unen a el
Empieza la guerra civil gringa, Y UNA CANCION DE ESTE SER SE HACE SU HIMNO.
Y si ganan los demos, pues peor, QUEDARA GRABADO ESE HIMNO PARA LA HISTORIA.
Vinicius_Junior #5 Vinicius_Junior
Si se levan a Bad Bunny sería épico y un favor al mundo y lo sabéis.
