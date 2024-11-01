Agentes migratorios de ICE estarán presentes en el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl en EE.UU

La elección de Bad Bunny como el artista que se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026 ha provocado el rechazo de algunos sectores políticos en EE.UU. Influencers y activistas del movimiento MAGA (por las siglas en inglés de Make America Great Again, "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo") expresaron su desacuerdo con la decisión de darle esta plataforma a un artista que ha sido crítico de Trump y que canta en español. Tal es el descontento que Corey Lewandowski, aliado de Trump y asesor del Departamento...