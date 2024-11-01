Las aerolíneas revelan la fecha en la que se quedarán sin combustible si prosigue la guerra en Irán

ACI Europe, la organización que representa a los aeropuertos de la UE , señaló que las reservas de combustible para aviones se estaban agotando y que el suministro se veía aún más afectado debido al "impacto de la actividad militar en la demanda". La fecha límite para las aerolíneas es el 4 de mayo, es decir, unas tres semanas.
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www.meneame.net/story/invasion-rusia-ucrania-podria-afectar-fabricacio
ahora tienes un problema, deja de salir, falta un 20% de crudo en el mundo. Comienzan los juegos del hambre, hay países que quieren y pueden pagar más, por lo que en ese juego de que falta un 20% de producción entras en el que el mejor postor se lleva el petróleo, el que necesita y el que quiere meter en reservas; y de pronto.... a ti te falta más de ese 20%
Cualquier ampliación requiere de inversión económica y el tiempo de ponerla en marcha, si creen que el estrecho se abrirá antes de que les sea rentable pues posiblemente no lo quieran hacer.
Y además no bajaran precios si se retoma el asunto.
Menuda banda de filibusteros, no pierden nunca