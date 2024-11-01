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Las aerolíneas revelan la fecha en la que se quedarán sin combustible si prosigue la guerra en Irán

Las aerolíneas revelan la fecha en la que se quedarán sin combustible si prosigue la guerra en Irán

ACI Europe, la organización que representa a los aeropuertos de la UE , señaló que las reservas de combustible para aviones se estaban agotando y que el suministro se veía aún más afectado debido al "impacto de la actividad militar en la demanda". La fecha límite para las aerolíneas es el 4 de mayo, es decir, unas tres semanas.

| etiquetas: aerolíneas , combustible , guerra israel-irán-eeuu
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5 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
#2 soberao *
¿Y de Noruega no se puede coger petróleo? ¿No se supone que del golfo "sólo viene una mínima parte"? Parece esto como las sanciones de Rusia, que todos diciendo que no iban a afectar para nada a los Europeos y al final han hecho un Floirán muy guapo...
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 recuerdo la noticia que hablaba del encarecimiento de los skies por culpa de la guerra de ucrania
www.meneame.net/story/invasion-rusia-ucrania-podria-afectar-fabricacio
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taSanás #4 taSanás
#2 veamos... del golfo dicen que sale solo el 20% hacia Europa. en condiciones normales
ahora tienes un problema, deja de salir, falta un 20% de crudo en el mundo. Comienzan los juegos del hambre, hay países que quieren y pueden pagar más, por lo que en ese juego de que falta un 20% de producción entras en el que el mejor postor se lleva el petróleo, el que necesita y el que quiere meter en reservas; y de pronto.... a ti te falta más de ese 20%
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sorrillo #5 sorrillo
#2 Básicamente nadie sobredimensiona sus instalaciones, la cantidad de petróleo que pueden extraer y exportar desde Noruega será la que extraen y exportan habitualmente.

Cualquier ampliación requiere de inversión económica y el tiempo de ponerla en marcha, si creen que el estrecho se abrirá antes de que les sea rentable pues posiblemente no lo quieran hacer.
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Kasterot #1 Kasterot
Preventivamente ya han subido el precio de todos los vuelos, y da igual que vayan a tener combustible o no. Vayan a volar o no.
Y además no bajaran precios si se retoma el asunto.
Menuda banda de filibusteros, no pierden nunca
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menéame