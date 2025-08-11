edición general
AEMET: Aviso especial de la ola de calor

Hoy lunes 11 se esperan que las temperaturas máximas continúen en ascenso, salvo en el interior del cuadrante noroccidental peninsular y Galicia, que será más acusado en el área mediterránea y extremo suroccidental peninsular. Por lo tanto, continuarán alcanzándose los 37- 39 ºC de forma generalizada en el interior peninsular, extendiéndose también a las cuencas del Júcar y el Segura y al interior del País Vasco, donde incluso se podrían superar localmente los 40 ºC. Se espera superar también este valor en los valles fluviales del cuadrante sur

| etiquetas: cambio climatico , calor , aemet , españa
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Por esto la campaña de Mazón y el sector del turismo y Vox contra la AEMET en la DANA para desacreditarlos y que sus alertas no tengan efecto en la población, y así la gente siga consumiendo, no caiga el turismo ni la burbuja inmobiliaria
NPCmasacrado #4 NPCmasacrado
Mientras los medios te dicen que este aviso que dice "Es probable que continue el calor intenso durante toda la semana"

La cadena ser te lo vende como que acorta la ola de calor: "La AEMET acorta la duración de la ola de calor a este martes, 12 de agosto" cadenaser.com/nacional/2025/08/11/la-aemet-acorta-la-duracion-de-la-ol  media
Cehona #3 Cehona
Todos los veranos llegamos a los 44,°
Es el síndrome de la rana.
victorjba #8 victorjba
La predicción de esta semana. Fue un placer conocerles.  media
#7 guillersk *
deja la droga ( Iba para la teoría conspiranoica de #-1
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Deberian suspender los trabajos al aire libre de dia, y especialmente meter un buen marron a los imprudentes como estos dias que se van a hacer el hungaro por ahi y luego hay que movilizar a la gente con esas condiciones para rescatarlos
#5 encurtido *
Que no suene a "todos los veranos hace calor", no soy negacionista del cambio climático, pero es que en este caso, sí que es más o menos normal haber llegado todos los años unas cuantas veces a 44ºC en lugares entre Córdoba y Sevilla.

Es una alerta de Aemet bien puesta y útil para los afectados. Pero no como para menearla.
NPCmasacrado #6 NPCmasacrado
#5 1200 muertos la ola anterior pero aquí ahora no avisemos, hombre suena a criminal
