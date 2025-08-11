AEMET: Aviso especial de la ola de calor

Hoy lunes 11 se esperan que las temperaturas máximas continúen en ascenso, salvo en el interior del cuadrante noroccidental peninsular y Galicia, que será más acusado en el área mediterránea y extremo suroccidental peninsular. Por lo tanto, continuarán alcanzándose los 37- 39 ºC de forma generalizada en el interior peninsular, extendiéndose también a las cuencas del Júcar y el Segura y al interior del País Vasco, donde incluso se podrían superar localmente los 40 ºC. Se espera superar también este valor en los valles fluviales del cuadrante sur