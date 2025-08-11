AEMET: Aviso especial de la ola de calor

Hoy lunes 11 se esperan que las temperaturas máximas continúen en ascenso, salvo en el interior del cuadrante noroccidental peninsular y Galicia, que será más acusado en el área mediterránea y extremo suroccidental peninsular. Por lo tanto, continuarán alcanzándose los 37- 39 ºC de forma generalizada en el interior peninsular, extendiéndose también a las cuencas del Júcar y el Segura y al interior del País Vasco, donde incluso se podrían superar localmente los 40 ºC. Se espera superar también este valor en los valles fluviales del cuadrante sur
La cadena ser te lo vende como que acorta la ola de calor: "La AEMET acorta la duración de la ola de calor a este martes, 12 de agosto" cadenaser.com/nacional/2025/08/11/la-aemet-acorta-la-duracion-de-la-ol
Es el síndrome de la rana.
Es una alerta de Aemet bien puesta y útil para los afectados. Pero no como para menearla.