Adiós a una era en Dinamarca: su 'Correos' deja de enviar cartas y es el síntoma de lo que somos como sociedad

Después de 400 años, el servicio postal danés PostNord ha recogido y entregado sus últimas cartas. El servicio postal de Dinamarca ha despedido a cerca de 1.500 empleados durante el año, y las tradicionales cajas rojas en las que se depositaban las cartas dejarán de decorar las calles del país. Irán a parar al estercolero de la historia. Algunas de ellas han ido a parar a los hogares de los daneses que han comprado los buzones ya desmontados. De cuajo, 400 de historia postal danesa han llegado a su fin.