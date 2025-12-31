edición general
Adiós a una era en Dinamarca: su 'Correos' deja de enviar cartas y es el síntoma de lo que somos como sociedad

Después de 400 años, el servicio postal danés PostNord ha recogido y entregado sus últimas cartas. El servicio postal de Dinamarca ha despedido a cerca de 1.500 empleados durante el año, y las tradicionales cajas rojas en las que se depositaban las cartas dejarán de decorar las calles del país. Irán a parar al estercolero de la historia. Algunas de ellas han ido a parar a los hogares de los daneses que han comprado los buzones ya desmontados. De cuajo, 400 de historia postal danesa han llegado a su fin.

| etiquetas: dinamarca , cartas , servicio postal , postnord , correos
YSiguesLeyendo
gente llorica lamentándose de que no pueda usar un coche de caballos para viajar!!!! es la misma estupidez! en plan: ay, ya no vamos en coche de caballos, ya no valoramos el tiempo de espera, ya no disfrutamos del recorrido. ay qué malos somos como sociedad! es de gilipollas el texto de este meneo, de reaccionarios no, lo siguiente. idos a cagar!
Andrej
En África del norte estamos aún muy atrasados
Don_Pixote
No, el servicio se ha privatizado y lo llevara dao.as/en/

Postnord que es el “Correos” danés solo hará paquetería

No es síntoma de nada
Ayer en el telediario igual con el titular sensacionalista
