edición general
4 meneos
7 clics
Adif suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid previstos para este miércoles por los incendios de Ourense

Adif suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid previstos para este miércoles por los incendios de Ourense

El fuego ya provocó este martes diferentes cortes de luz en varios puntos de la provincia de Ourense que obligaron a suspender los trenes de alta velocidad hasta las 20.30 horas.

| etiquetas: adif , trenes , incendios , madrid , galicia
4 0 0 K 71 actualidad
1 comentarios
4 0 0 K 71 actualidad
#1 Leon_Bocanegra
Que vayan desfilando los sandilos y los alcamas a criticar a Puente. :troll:
0 K 8

menéame