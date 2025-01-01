·
Adif suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid previstos para este miércoles por los incendios de Ourense
El fuego ya provocó este martes diferentes cortes de luz en varios puntos de la provincia de Ourense que obligaron a suspender los trenes de alta velocidad hasta las 20.30 horas.
adif
,
trenes
,
incendios
,
madrid
,
galicia
#1
Leon_Bocanegra
Que vayan desfilando los sandilos y los alcamas a criticar a Puente.
